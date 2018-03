Anderson vence nos 400 com barreiras O brasileiro Anderson Costa dos Santos conquistou o título sul-americano nos 400m com barreira, em prova disputada às 17 horas de hoje, na Vila Olímpica de Manaus, pelo Campeonato Sul-Americano Governo do Amazonas de Atletismo. Com o tempo de 50.48, ele superou o chileno Carlos Zbinden, segundo colocado, e o brasileiro João Carlos dos Santos, que ficou na terceira posição. Resultado da prova: 1º - Anderson Costa dos Santos (BRA) - 50.48 2º - Carlos Zbinden (CHI) - 50.99 3º - João Carlos dos Santos (BRA) - 51.04 4º - José Turbay (VEM) - 51.91 5º - Gabriel Herédia (ARG) - 51.98 6º - Luiz Montenegro (CHI) - 52.24