André Agassi anuncia a desistência do Masters de Miami O tenista norte-americano Andre Agassi, décimo do mundo, anunciou nesta sexta-feira que não participará do Masters Series de Miami. Com 35 anos, Agassi, finalista do US Open no ano passado, vem sofrendo nos últimos meses com constantes problemas no tornozelo. Seu adversário na primeira rodada seria o belga Christophe Rochus, contra quem ainda não havia jogado em sua carreira. Agassi já ganhou seis vezes o torneio de Miami - em 1990, 1995, 1996, 2001, 2002 e 2003. Porém a fase do tenista não é das melhores. Na última semana ele foi eliminado na terceira rodada de Indian Wells após perder para o alemão Tommy Haas. No feminino os Estados Unidos também sofreram baixas importantes, com a não participação de Lindsay Davenport e das irmãs Williams, Venus e Serena.