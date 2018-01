Andre Agassi dá show às vésperas da aposentadoria O veterano tenista norte-americano Andre Agassi, de 36 anos, foi ovacionado pelo público que compareceu ao Arthur Ashe Stadium Court, em Nova York, ao derrotar, na noite desta segunda-feira, o romeno Andrei Pavel por 3 sets a 1 em sua estréia no Aberto dos Estados Unidos. As parciais foram de 6/7 (4/7), 7/6 (10/8), 7-6 (8/6) e 6/2. O americano já anunciou que o torneio de Nova York deste ano será o último da sua carreira. O próximo adversário do norte-americano é o cipriota Marcos Baghdatis, finalista do Aberto da Austrália deste ano. Nascido em 1970 em Las Vegas, Andre Agassi é um dos atletas mais populares da história do tênis. Fora da quadra, ficou famoso por seu estilo de vida irreverente e por suas relações amorosas. Em ação, o tenista tem uma das carreiras mais vitoriosas do esporte. Ele é um dos cinco tenistas a conquistar todos os quatro torneios Grand Slam - ao lado de Don Budge, Roy Emerson, Rod Laver e Fred Perry. Foi tetracampeão na Austrália (1995, 2000, 2001 e 2003), bicampeão do Aberto dos Estados Unidos (1994 e 1999) e campeão de Wimbledon (1992) e Roland Garros (1999). Em 1995, terminou o ano como número um do mundo. Dois anos depois, uma seqüência de maus resultados o levou à posição 141 no ranking. Em 1999, voltou ao topo da lista. Aos 36 anos, tem 60 títulos no currículo. Recentemente, dores na coluna e nos quadris haviam tirado Agassi de diversas competições. Em Wimbledon, anunciou que o Aberto dos Estados Unidos deste ano seria seu último torneio.