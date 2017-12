Andre Agassi é derrotado no Torneio de Queens O tenista norte-americano Andre Agassi, ex-número um do mundo, foi derrotado nesta segunda-feira na primeira rodada do Torneio de Queens, disputado na Inglaterra. Agassi não conseguiu suportar o inglês Tim Henman e perdeu por 2 a 0, com duplos 6/4. Em outro jogo, o romeno Razvan Sabau passou pelo checo Robin Vik por 2 sets a 0, com duplos 6/3. O taiwanês Yen-Hsu Lu derrotou Gilles Muller, de Luxemburgo, com parciais de 6/4 e 7/6 (9/7). Já o italiano Daniele Bracciali passou pelo espanhol Feliciano Lopez por 2 a 0, parciais de 6/1 e 7/6 (7/4). Com duplos 6/4, o norte-americano Bobby Reynolds derrotou o russo Igor Kunitsyn. Também por 2 a 0, o paraguaio Ramon Delgado eliminou o checo Lukas Dlouhy, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3).