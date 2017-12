Andre Agassi revela que vai se aposentar após o US Open O tenista norte-americano Andre Agassi revelou, neste sábado, que vai encerrar sua carreira profissional após a realização do US Open, quarto Grand Slam da temporada, que acontecerá em setembro, em Nova York. Agassi anunciou sua decisão em meio aos treinamentos para a disputa do Aberto de Wimbledon, na Inglaterra. "Este Wimbledon é meu último Wimbledon e o US Open, minha última competição", declarou. Com um grande currículo na carreira, especialmente na década passada, o norte-americano vem reclamando de muitas dores nas costas nos últimos meses. "Eu esperei até agora para dizer isso no lugar onde tudo começou", contou Agassi, que já havia tomado a decisão de parar definitivamente há algum tempo. Em Wimbledon, onde ganhou o título de 1992, o norte-americano fará sua estréia contra o sérvio Boris Pashanski. Na carreira, Agassi já faturou 60 torneios, sendo oito Grand Slams - quatro vezes o Aberto da Austrália (1994, 2000, 2001 e 2003), duas vezes o US Open (1994 e 1999) e uma vez o Aberto de Roland Garros (1999).