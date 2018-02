Andre Agassi volta ao circuito com fácil vitória em Dubai De volta ao circuito profissional do tênis após um mês parado para se recuperar de dores musculares, o norte-americano Andre Agassi derrotou o britânico Greg Rusedski por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/4) e 6/0 -, nesta segunda-feira, pela primeira rodada do ATP de Dubai (Emirados Árabes Unidos). Esse foi apenas o quarto jogo de Agassi na temporada, que promete ser curta por causa da decisão do norte-americano de não disputar os torneios de saibro. Nos outros jogos da rodada, o alemão Rainer Schuettler bateu o espanhol David Ferrer por 2 sets a 1 (6/2, 3/6 e 7/5), o belga Olivier Rochus ganhou do francês Fabrice Santoro por 2 a 0 (6/4 e 6/1), o russo Igor Andreev eliminou o italiano Andreas Seppi por 2 a 1 - parciais de 7/6 (7/5), 1/6 e 6/4 - e o britânico Tim Henman passou pelo espanhol Feliciano Lopes por 2 a 0 - parciais de 6/2 e 7/6 (8/6).