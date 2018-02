André Azevedo e Maykel Justo ficam em 2.º nos caminhões Os brasileiros André Azevedo e Maykel Justo, com o tcheco Mira Martinec, tiveram seu melhor desempenho entre os caminhões no Rally Dakar ao terminarem em segundo na etapa desta terça-feira, dentro da cidade mauritana de Néma. André e Maykel completaram o percurso em 4h43min45seg, 7min33seg atrás do caminhão dos holandeses Arjan Brouwer, Simon Koetsier e Gerard van Veenendaal, vencedores da etapa. Os terceiros foram os russos Ilgizar Mardeev, Aydar Belayev e Eduard Nikolaev, a 9min21s dos vencedores. No geral, o caminhão brasileiro voltou à quarta colocação, com um percurso total de 48h19min13seg, uma desvantagem de 4h40min22seg em relação aos holandeses Hans Stacey e Bernard der Kinderen, com o belga Charly Gotlib, líderes no geral com um tempo de 43h38min51seg. Mardeev, Belayev e Nikolaev são os segundos, com 2h50min4seg atrás, e os terceiros são os holandeses Wulfert Van Ginkel, Willen Tijsterman e Richard De Rooy, a 4h18min48seg.