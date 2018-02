André Azevedo já é o 4º na geral dos caminhões no Dakar Após a desistência do holandês Gerard De Rooy e um sexto lugar na etapa desta sexta-feira, o brasileiro André Azevedo, junto com Maykel Justo e Mira Martinec chegaram a quarta colocação na classificação geral do Rally Dakar. André vem se consolidando como o melhor brasileiro na competição, mantém a regularidade e chega entre os primeiros. Nesta sexta-feira, André ficou a 31min15seg do líder, o holandês Hans Stacey. O francês Philippe Jacquot foi o segundo e o tcheco Tomas Tomecek o terceiro. Jacquot ficou a 26min52seg atrás do holandês. Depois de sete etapas, o holandês Stacey é o atual líder da geral, com o russo Ilgilzar Mardeev em segundo e Wulfert Van Ginkel, em terceiro. André está a 3h15min de Stacey. A classificação dos caminhões na etapa desta sexta foi: 1.º - Hans Stacey (HOL), Charly Gotlib (BEL) e Bernard Der Kinderen (HOL/Man), 4h51min44s; 2.º - Philippe Jacquot (FRA), William Alcaraz (FRA) e Toon Van Genugten (HOL/Man), a 26min52s; 3.º - Tomas Tomecek (CHE), Vojtech Moravek (CHE) e Ladislav Lala (CHE/Tatra), 27min57s; 4.º - Wulfert Van Ginkel (HOL), Willem Tijsterman (HOL), Richard de Rooy (HOL/Ginaf), 29min28s; 5.º - Ilgizar Mardeev (RUS), Aydar Belyaev (RUS) e Eduard Kikolaev (RUS/Kamaz), a 29min49s.