André Brasil quebra o recorde mundial dos 800 m livre

O nadador André Brasil, da seleção paraolímpica brasileira, na classe S10 (nadadores com limitações físico-motoras), quebrou nesta quinta-feira o recorde mundial dos 800 m livre, com o tempo de 8min53s69. O atleta está na Alemanha participando do Campeonato Internacional de Natação Paraolímpica, competição que vai até o próximo domingo e reúne atletas de 35 países. O recorde pertencia ao canadense Benoit Huot - 9min05s89. André ficou em segundo lugar na prova que foi multi-classe. Nesse tipo de prova, atletas de classes diferentes competem juntos e o resultado é proporcional ao recorde mundial. O vencedor foi o suíço Enders Olsson, que também bateu a marca da classe S6. A prova de 800m não existe no quadro da Paraolímpiada, mas com esse resultado o atleta dá sinais de um bom desempenho nos Jogos de Pequim, em setembro. Grandes nomes da natação paraolímpica também participam da competição. Entre eles, Daniel Dias - o recordista de medalhas no Parapan do Rio, em 2007 -, Adriano Lima e Edênia Garcia.