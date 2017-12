André Brasil quebra recorde na natação O nadador André Brasil superou, neste domingo, seu próprio recorde brasileiro nos 400 m livre na classe S10, no último dia da 3ª etapa do Circuito Loterias Caixa Brasil Paraolímpico, no Rio de Janeiro. André fez a prova em 4min18s20 ? o tempo anterior era de 4min20s12. No salto triplo, Clayton Eurípedes Pacheco bateu o recorde brasileiro na categoria F12 com a marca de 13m10, superando seus 12m84.