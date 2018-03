André Dias volta e São Paulo tem zaga ideal contra Santos Muricy Ramalho ainda não definiu o time do Sâo Paulo que irá colocar em campo domingo para enfrentar o Santos. Mas existe uma certeza: o zagueiro André Dias volta para formar o trio defensivo ideal ao lado de Alex Silva e Miranda. O jogador está fora desde 23 de abril, quando sofreu uma lesão muscular contra o Atlético Nacional, da Colômbia, pela última rodada da primeira fase da Libertadores. Sem ele, Muricy improvisou muitas vezes o volante Zé Luís no setor, o que modificava o posicionamento dos zagueiros. Alex Silva, que normalmente atua pelo lado direito, jogava pelo centro. Na antiga formação, ele tinha muito mais liberdade para atacar. A lesão de André Dias também aconteceu no melhor momento do zagueiro no clube. Após amargar o banco em praticamente todo o Brasileiro do ano passado - Breno, hoje no Bayern de Munique, foi o titular -, ele trabalhou forte para se recuperar fisicamente e havia disputado 24 partidas.