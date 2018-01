André Domingos no mundial do Canadá O atleta André Domingos da Silva, da Ulbra/Presidente Prudente, é o mais novo integrante da delegação brasileira que disputará o Campeonato Mundial de Atletismo, marcados para o período de 3 a 12 de agosto, na cidade de Edmonton, no Canadá. Ele obteve o índice para a competição ao obter a marca de 10.17 nos 100m rasos em Lisboa, no fim de semana. Faltando um mês para a competição no Canadá, a equipe brasileira conta com nove atletas que obtiveram índice no masculino e três no feminino. A expectativa da CBA é que esse número aumente até o prazo final para obtenção dos índices, dia 22 de julho de 2001, último dia também do XX Troféu Brasil Caixa de Atletismo, que será realizado no Rio de Janeiro. Vários atletas brasileiros encontram-se na Europa buscando índice e outros tentarão também na etapa do Grande Prêmio Sul-Americano, que será no dia 14 de julho, na Colômbia. Ao final do Troféu Brasil Caixa de Atletismo, o Conselho Técnico da CBAt deverá avaliar as condições dos atletas que já estão com índice, bem como a convocação final para as provas de Revezamento 4x100 e 4x400 metros, ambos no masculino. Esta avaliação visa verificar as condições físicas e de competição reais dos atletas para participarem do Mundial. Também na ocasião serão indicados pela CBAt mais dois treinadores para a equipe.