André Domingos vai integrar seleção O velocista André Domingos vai integrar a seleção das Américas que disputará a 9ª Copa do Mundo de Atletismo entre os dias 20 e 21 de setembro, em Madri, na Espanha. Medalha de prata em Sydney, André Domingos vai disputar a prova de revezamento 4 x 100m. O atleta recebeu a convocação em entusiasmo. ?Isso tudo é resultado de muito trabalho, muito esforço e perseverança, realizados no treinamento diário, desenvolvido em equipe, com o técnico Jayme Netto, pois tenho aprendido qual o caminho certo para se buscar resultados cada vez melhores", disse ele.