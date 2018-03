André Domingos vence os 200 m O brasileiro André Domingos, medalha de prata nos 4x100m nos Jogos Olímpicos de Sydney e bronze na mesma prova em Atlanta (96) venceu os 200 m com o tempo de 20s42. Foi a quinta prova do Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo, neste domingo, no Estádio Célio de Barros. O velocista teria alcançado o índice (20s49) para o Campeonato Mundial de Edmonton, em agosto, se o vento a favor não estivesse acima de 2.0m/s (2.1m/s). O americano Brian Lewis, ouro no 4x100m em Sydney, chegou em quinto, com 20s83.