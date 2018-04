André Garcia é prata nos 100 metros O velocista brasileiro André Garcia conquistou nesta segunda-feira a medalha de prata nos 100 metros rasos, categoria T13, ao registrar o tempo de 11s06 contra 10s98 do norte-americano Royal Mitchell, primeiro colocado. O cubano Irving Bustamante ficou com o bronze. Com mais essa conquista, o Brasil já soma 25 medalhas, sendo 11 de ouro, 10 de prata e quatro de broze. Medalha de ouro em Atenas nos 200 metros, André repetiu o resultado de Sydney nos 100 metros, quando também ficou com a prata.