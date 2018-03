André Heller é dúvida contra os checos A seleção brasileira de vôlei masculino pode ter um desfalque importante para as semifinais da Liga Mundial de Vôlei. O meio-de-rede André Heller, convocado pelo técnico Bernardinho para substituir Gustavo, também contundido, sofreu uma torção no pulso da mão direita enquanto praticava exercícios no Palácio de Vistalegre, onde o Brasil enfrenta neste sábado a República Checa, às 8h30. Segundo a médica María Angeles Méndez, Heller sofreu uma torção e terá que aguardar as próximas horas para saber se vai ter condições de enfrentar os checos.