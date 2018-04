André Luiz comanda a defesa

Hoje, contra o Guarani, ele será um dos líderes do elenco, que vai a campo com um time misto, já que na quinta-feira tem um importante jogo contra o Sporting Cristal, no Peru, pela Libertadores. Com a experiência de oito anos atuando no futebol francês, André Luiz chegou para reforçar um dos setores mais criticados da equipe no ano passado.

Cercado de desconfiança, por ser um desconhecido no futebol brasileiro, ele conseguiu agradar ao treinador pela tranquilidade que demonstra em campo e pela experiência.

"Claro que analisamos a carreira e o que ele estava fazendo no futebol francês, mas sem dúvida, o André Luiz foi uma grata surpresa", admite o treinador, que escolheu Henrique e André Luiz como dupla de zaga titular do Palmeiras, quando tem todos os atletas à disposição.

Após a partida contra o Sporting Cristal, o Palmeiras pode trocar até três jogadores na lista dos 30 inscritos na competição para a disputa das oitavas de final da Libertadores. A diretoria tenta a contratação de pelo menos dois jogadores que atuam no futebol brasileiro, já que a janela está fechada para aquisição de atletas vindos do exterior.

"A chegada do André Luiz resolveu o setor defensivo. Temos ainda o Henrique, o Maurício Ramos, o Vilson, os garotos da base (Luis Gustavo e Marcos Vinicius) e ainda alguns atletas que podem atuar no setor improvisado, como o Marcelo Oliveira", analisou Kleina, já deixando claro que sua intenção é contar com reforços em outras posições.

O volante Wesley, expulso contra o Libertad e, por isso, fora da partida contra o Sporting Cristal, no Peru, ganhou "folga" e não foi relacionado para a partida de hoje. / D.B.