André Luiz é 5º na Maratona de Tóquio O fundista André Luiz Ramos, de 35 anos, foi 5º neste domingo na Maratona de Tóquio e garantiu índice para o Mundial de Helsinque, em agosto, com 2h15min37. O índice exigido pela Confederação Brasileira de Atletismo é 2h18. Destaque do atletismo japonês, Toshinari Takaoka venceu a maratona com o tempo de 2h07min41. O técnico Ricardo D?Angelo, que também orienta Vanderlei Cordeiro de Lima, disse que André tem potencial para correr ainda mais rápido.