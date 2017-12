André Miranda vence disputa no hipismo O cavaleiro André Miranda, com Salamandra Just Wonderfull, foi o grande vencedor do Campeonato Brasileiro para Cavalos Novos, encerrado neste domingo, na Sociedade Hípica Paulista, em São Paulo. A competição reuniu 200 conjuntos de todo o País. Na série para cavalos de 7 anos, com obstáculos de 1,40 metro, André Miranda fez 43 pontos, superando Marcos Antônio da Costa Ribeiro Junior, com Mirella Mundo Novo.