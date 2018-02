André Miranda vence etapa seletiva O cavaleiro André Miranda, com Salamandra Chapman Rouge, foi o vencedor do Grande Prêmio do Concurso Internacional Indoor, neste domingo, na Sociedade Hípica Paulista. O brasileiro foi um dos 12 conjuntos que chegou ao desempate, com obstáculos de 1,60 metro. Miranda e sua montaria fizeram o percurso sem faltas, com o tempo de 33s94. A segunda posição no GP ficou com a amazona brasileira Shana Garcia, com Elodice, que concluiu sua prova em 33s94. O terceiro lugar foi do argentino Martin Mulhall com As Coir de Noir, 35s68. O Concurso Internacional Indoor é a terceira das seis seletivas para definir os dois conjuntos sul-americanos na Copa do Mundo da Malásia. Serão realizadas ainda uma etapa no Rio, na próxima semana, e duas na Argentina. O atual líder da competição é Mulhall, com o brasileiro Pedro Paulo Lacerda e a montaria Petra Z em segundo. Miranda é o terceiro na tabela. O brasileiro Rodrigo Pessoa, atual campeão olímpico, vai em busca de sua vaga para a Copa do Mundo nas seletivas européias, que classificam 18 conjuntos.