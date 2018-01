André Nascimento brilha sem aparecer A Liga Mundial de Vôlei confirmou mais uma vez o talento de André Nascimento. O jogador, que ultimamente tinha a posição de titular ameaçada por Anderson, mostrou que merece a confiança do técnico Bernardinho. A favor de André Nascimento, números irrefutáveis. Nos três jogos da fase final da Liga Mundial, em que o Brasil conquistou seu 5º título, ele foi o maior pontuador da seleção. E qual o segredo para essa evolução? ?Não mudei nada. Estou treinando do mesmo jeito, com a mesma intensidade, mas melhorando algumas coisas que eu poderia estar melhorando, como o bloqueio, para ter algo a mais?, explicou André Nascimento. ?Bloqueio e defesa são os dois fundamentos que o Bernardinho pega no meu pé e sei que posso melhorar.? Apesar de ter sido o maior pontuador do Brasil na fase final da Liga Mundial, André Nascimento não ganha tanto destaque na mídia e na torcida quanto outros jogadores da seleção, como Giba e Ricardinho. Mas ele garantiu que não se incomoda com isso. ?Não me preocupo com isso. O importante é ajudar a equipe a continuar conquistando as vitórias. Se continuar assim, ficarei satisfeito?, avisou André Nascimento.