André Sá perde a final do Challenger de Bogotá O brasileiro André Sá foi derrotado pelo colombiano Alejandro Falla no complemento da final do Challeger de Bogotá, na Colômbia, disputada nesta segunda-feira. O jogo acabou 6/4 e 6/2 para o tenista da casa. A partida foi iniciada no domingo, e interrompida por causa da chuva com 4 a 2 para o colombiano no segundo set. Foi o primeiro título de Falla nessa série de torneios, que está abaixo dos Grand Slam, dos Masters Series e dos torneios da ATP Series. Sá, de 28 anos, subiu 51 posições no ranking da ATP divulgado nesta segunda-feira e ocupa agora a 183ª posição, já computados os resultados de Bogotá. Nesta semana, ele disputa o Challenger de Atlanta, nos Estados Unidos - a estréia será contra o esloveno Luka Gregork, número 549 do mundo, que disputou o qualifying.