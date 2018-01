André Sá vence na estréia no Challenger de Bogotá O tenista brasileiro André Sá, cabeça-de-chave número um, venceu o anfitrião Alejandro González na primeira rodada do Challenger de Bogotá, na Colômbia, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2. Na próxima rodada, o atleta mineiro, 187º colocado no ranking de entradas da Associação dos Tenistas Profissionais, fará um duelo brasileiro contra Alexandre Simoni, que eliminou o francês Trystan Meniane por 2 a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 7/5. Outro brasileiro, André Ghem, o quarto cabeça-de-chave, foi eliminado pelo norte-americano Tayler Cleveland (6/4 e 6/1). O campeão do torneio colombiano somará 60 pontos no ranking da ATP e ganhará US$ 50 mil em premiação.