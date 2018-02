André Santos deixa o futsal espanhol e assina com o Ulbra

André Santos, fixo do clube de futsal espanhol Playas de Castellón, despediu-se de seus companheiros nesta sexta-feira para retornar ao Brasil, onde se incorporará ao Ulbra por uma temporada. "Só posso agradecer todos, principalmente aos treinadores que tive nestes anos no Castellón", comentou o jogador. André estava na terceira temporada no clube espanhol, onde chegou vindo do Caja Segovia. Agora, uma oferta tentadora no Brasil o levou a pedir dispensa para retornar ao País, além de ter alegado "motivos pessoais".