André Santos faz 2 e Fenerbahçe se garante O ex-corintiano André Santos marcou 2 gols e o Fenerbahçe garantiu a classificação para a fase de grupos da Liga Europa (ex-Copa Uefa), no empate por 2 a 2 com Sion, em casa. Na Suíça, havia vencido por 2 a 0. "Minha função não é fazer gols, mas, quando tenho oportunidade, tento", disse. O Villarreal goleou o NAC por 6 a 1 e também se classificou. Outro que garantiu vaga foi o Hamburgo, que fez 3 a 1 do Guingamp, da 2.ª Divisão francesa.