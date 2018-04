André Santos faz mais um pelo Fenerbahce O Fenerbahçe venceu o Sion, na Suíça, pela Liga da Europa (ex-Copa Uefa), por 2 a 0, com um gol do lateral André Santos, ex-Corinthians, que já tem quatro em sua nova equipe. O ucraniano Shakhtar Donetsk bateu o turco Sivasspor por 3 a 0, com um gol de Ilsinho, ex-São Paulo. Naldo fez dois nos 6 a 3 do Werder Bremen sobre o Aktobe.