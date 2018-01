André Silva sonha surfar na Indonésia Com apenas 19 anos, o cearense André Silva já escolheu o que quer da vida: surfar. Mesmo novo, ele sabe das dificuldades do esporte e da discriminação que sofrem os surfistas. Mas não é por isso que vai deixar de correr atrás do sonho de um dia pegar as ondas da Indonésia. "Adoro surfar em Maresias e no Titanzinho (Fortaleza). Gostei também de Zicatela, no México, e Havaí. Mas quase que consegui ir para a Indonésia. Foi por muito pouco", lamentou. Leia mais no Jornal da Tarde