André vira dúvida para Bernardinho Um dos destaques da seleção brasileira masculina de vôlei na conquista do título do Mundial da Argentina/2002, o oposto André Nascimento não se apresentou em boa forma para o grupo do técnico Bernardinho ? que reclamou de seu jogador. Na temporada passada, André defendeu o Panathinaikos da Grécia. Para a estréia na Liga Mundial, no sábado, contra a Alemanha, o técnico ainda não definiu quem será o oposto titular: André ou Anderson, que esteve jogando no Japão. Leia mais no Jornal da Tarde