Andrés ameaça largar presidência se houver agressão

Andrés Sanchez disse que sofreu ameaças de integrantes de torcidas organizadas e afirmou que ainda pretende se reunir com as principais organizadas do clube para acalmar os ânimos, mas mostra receio de que as ameaças se tornem realidade.

O dirigente não aceita um dos principais pedidos dos torcedores: a demissão do técnico Tite. Tampouco tem condições de impor um relacionamento diferente com Ronaldo, que, além de ser jogador do Corinthians, tem uma parceria comercial com o clube alvinegro.

Os dirigentes corintianos temem que o clima esquente ainda mais no final de semana. O treino de hoje será fechado para imprensa e torcida e não está confirmada a presença de Ronaldo e Roberto Carlos, que podem ser poupados.