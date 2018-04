Andrés é nome forte para suceder a Teixeira na CBF O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, transformou-se no nome mais forte para substituir Ricardo Teixeira na presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 2015. Teixeira, no cargo desde 1989, deixará a cadeira em 2015, depois da Copa do Mundo do Brasil, e sonha ocupar o posto de Joseph Blatter à frente da Fifa.