Andrés ironiza, mas pode perder Jucilei para o futebol russo

Ciente de que pode perder outra peça importante, o presidente Andrés Sanchez se irrita com o assunto. "Tem bastante especulação, mas, que eu saiba, até agora não há nada de concreto", disse.

No fim do ano, a Fiorentina tentou contratar Jucilei, mas ele fez acordo com o presidente de sair apenas depois da disputa da Taça Libertadores da América. Como a equipe fracassou, é possível que o martelo seja batido caso a oferta seja oficializada. O Corinthians sabe que necessita fazer caixa e os valores são tentadores.

A Tim garantiu ontem que não pretende alterar os valores do contrato de patrocínio com o clube até 2012. Nos bastidores, no entanto, dirigentes acham difícil que no futuro não haja mudança com a saída de Ronaldo.