Andrés sofre pressão para tirar Nelsinho

Está nas mãos de Andrés Sanchez domar os conselheiros do Corinthians que desejam a saída de Nelsinho e mudanças profundas no futebol do clube em 2008. Defendem que o técnico seja trocado para não ficar ?o ranço? do rebaixamento. Há os sonhadores, que desejariam ter Vanderlei Luxemburgo ou Mano Menezes. E os que sabem que o Corinthians formará um time barato, chance para Vágner Benazzi, que subiu a Portuguesa. Antes da queda, Sanchez pretendia dar uma chance ao primeiro técnico que conseguiu o Brasileiro para o Corinthians. "Quero fazer uma análise profunda sobre tudo o que aconteceu nesses 11 jogos e apresentar para a diretoria. Aí sairá a decisão. Minha responsabilidade foi pelos últimos 11 jogos. O Corinthians é uma coisa como clube, e o ano de 2007 é outra. Cheguei e assumi a responsabilidade por estes últimos jogos", disse Nelsinho. O técnico quer ficar e montar o novo time para 2008. O elenco será reformulado, mas a formação dependerá do novo diretor técnico que chegará ao Parque São Jorge, o ex-zagueiro Antônio Carlos. Nelsinho não escondeu o seu descontentamento com o time que herdou de Carpegiani e Zé Augusto. "Dependíamos apenas de nós, mesmo neste último jogo. Precisávamos apenas vencer o jogo, mas não conseguimos. O nosso time é limitado, eu já havia falado isso, mas demos o melhor que tínhamos, nos empenhamos muito." Muito cobrado pelo primeiro rebaixamento em sua longa carreira de 28 anos como treinador, Nelsinho fez questão de se mostrar equilibrado. "A vida segue. O Corinthians é um clube de tradição e vai superar a queda." Foi esperto e relembrou as quedas do rival Palmeiras, do Botafogo e do próprio Grêmio. "O Corinthians não é o primeiro clube grande a cair e pode usar esse campeonato para se levantar novamente. Outros clubes grandes viveram a situação e voltaram mais fortes." A grande dúvida é se Nelsinho será o comandante do processo. Até antes do jogo de ontem, ele seria.