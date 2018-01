Andretti vence e Castroneves retoma a liderança na IRL O norte-americano Marco Andretti (Andretti-Green) venceu o GP de Sonoma, penúltima etapa da IRL, disputada neste domingo, no Infineon Raceway (Estados Unidos). O escocês Dario Franchitti completou a dobradinha da equipe ao terminar em segundo, com o brasileiro Vitor Meira (Panther) em terceiro, fechando o pódio. Tony Kanaan, também da Andretti-Green, brigou pela vitória no circuito misto até a última volta, quando teve de fazer uma parada rápida no box para colocar combustível. O brasileiro terminou a prova na 11.ª colocação. Hélio Castroneves conseguiu um importante quinto lugar na disputa interna da equipe Penske pela disputa do título. Contando com uma nona posição de Sam Hornish Jr., o brasileiro abriu um ponto de vantagem, faltando apenas uma prova para o final. Além dos dois, Dan Wheldon, com 422 pontos, e Scott Dixon, com 420, ainda têm condições de ser campeão na temporada, uma vez que a vitória vale 50 pontos. O campeonato se encerra dia 10 de setembro, na pista oval de Chicagoland, em Chicago. Resultado final da prova: 1.º Marco Andretti (EUA/Andretti-Green), 80 voltas completadas 2.º Dario Franchitti (ESC/Andretti-Green), a 0s6557 3.º Vitor Meira (BRA/Panther), a 10s6535 4.º Scott Dixon (NZL/Ganassi), a 11s1867 5.º Helio Castroneves (BRA/Penske), a 12s5049 6.º Dan Wheldon (ING/Ganassi), a 13s4494 7.º Jeff Simmons (EUA/Rahal-Letterman), a 13s8754 8.º Danica Patrick (EUA/Rahal-Letterman), a 15s7417 9.º Sam Hornish Jr. (EUA/Penske), a 16s3369 10.º Bryan Herta (EUA/Andretti-Green), a 18s5571 11.º Tony Kanaan (BRA/Andretti-Green), a 40s6636 12.º Ed Carpenter (EUA/Vision), a 1 volta 13.º Kosuke Matsuura (JAP/Super Aguri-Fernández), a 1 volta 14.º Scott Sharp (EUA/Fernández), a 1 volta 15.º Buddy Rice (EUA/Rahal-Letterman), a 1 volta Não completaram: Ryan Briscoe (AUS/Dreyer & Reinbold), 67 voltas completadas Tomas Scheckter (AFS/Vision), 44 Jeff Bucknum (EUA/A.J. Foyt), 9 Classificação do campeonato: 1.º Helio Castroneves 441 2.º Sam Hornish Jr. 440 3.º Dan Wheldon 422 4.º Scott Dixon 420 5.º Vitor Meira 383 6.º Tony Kanaan 358 Champ Car A direção do GP de Montreal decidiu cancelar a prova deste domingo da Champ Car. O motivo foi a falta de condições por causa da chuva intermitente na pista canadense. A organização ainda não anunciou quando será feita a retomada da corrida. A. J. Allmendinger liderava até a interrupção, na volta seis.