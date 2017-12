Andy Irons reage na etapa do WCT A derrota para o brasileiro Raphael Becker na bateria de estréia mexeu com os brios do havaiano Andy Irons, que está cada vez mais perto do seu terceiro título do WCT, a primeira divisão do surfe mundial. Neste domingo, o atual líder do ranking deu um passeio na repescagem da etapa brasileira, em Imbituba (SC) - tinha melhores ondas do que em Florianópolis -, e derrotou o também brasileiro Ricardo Ortiz na primeira bateria do dia. Com isso, Andy Irons ganhou o direito de uma revanche contra o brasileiro Raphael Becker, provavelmente nesta segunda-feira, se as condições de clima permitirem a realização da terceira rodada da competição. O havaiano garante que o reencontro o deixa mais motivado que de costume. "Não fui bem naquela ocasião e a vontade é fazer melhor da próxima vez", disse Andy Irons. Para ser campeão, Irons precisa ficar pelo menos em terceiro lugar ou torcer para que o vencedor da etapa não seja o australiano Joel Parkinson, que neste domingo também se recuperou do tropeço na fase inicial e garantiu vaga na terceira fase ao derrotar o brasileiro Renato Galvão. "Estou feliz de continuar vivo na briga pelo título", disse Joel Parkinson, que, assim como Andy Irons, aprovou a iniciativa de mudar o local das competições para Imbituba. "As ondas aqui estão melhores e espero voltar a competir nessa praia amanhã." Os surfistas brasileiros também tiveram seu momento de brilho neste domingo. Adriano de Souza, o Mineirinho, venceu o australiano Jake Paterson e será o adversário de Joel Parkinson na próxima fase. "Estou emocionado por vencer minha primeira bateria no WCT", revelou o atual campeão mundial Pro Júnior. Apesar de estar fora do WCT há dois anos, Fábio Gouveia mostrou que não perdeu o jeito e ganhou do norte-americano Taylor Knox em atuação que encantou o tenista Gustavo Kuerten, recém-chegado dos Estados Unidos, que estava na praia assistindo ao evento.