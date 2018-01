Andy Irons vence a última etapa da temporada do WCT O havaiano Andy Irons ganhou nesta sexta-feira a última etapa da temporada 2006 do WCT, a divisão de elite do surfe mundial. A vitória foi na lendária praia de Pipeline, no Havaí, Estados Unidos. E o título veio numa bateria final emocionante, contra os norte-americanos Kelly Slater, Cory Lopez e Rob Machado. Tricampeão mundial (2003, 2004 e 2005), Andy Irons estava perdendo a bateria final para Kelly Slater, mas conseguiu uma virada nos minutos finais, com uma nota 9,87 e outra 10. Assim, ele terminou com 19,87, enquanto Slater somou 17,73, Cory Lopez ficou com 12,50 e Rob Machado obteve 8,96. A vitória na etapa de Pipeline deu o vice-campeonato mundial para Andy Irons, já que o título da temporada já estava garantido para Kelly Slater, que tornou-se campeão do WCT pela oitava vez na carreira. Andy Irons também levou a Tríplice Coroa Havaiana, que inclui três etapas disputadas na seqüência no Havaí: além de Pipeline, contam duas provas do WQS, a segunda divisão do surfe mundial, em Haleiwa e Sunset. O surfista havaiano foi campeão em Haleiwa e Pipeline e terminou em segundo lugar em Sunset. Entre os surfistas brasileiros, a melhor performance na etapa de Pipeline foi de Bruno Santos, que caiu nas quartas-de-final.