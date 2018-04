Andy Murray e Federer desafiam Djokovic no Aberto da Austrália

MELBOURNE - Rafael Nadal continua fora de combate. O retorno do espanhol às quadras só deverá ocorrer no fim de fevereiro, em Acapulco, no México. A ausência do ex-número um do mundo, no entanto, não significa um Aberto da Austrália esvaziado e sem interesse. O torneio começará neste domingo.

Está certo que o Grand Slam não será dos mais tórridos, segundo o homem responsável pela previsão do tempo para o torneio, Bob Leighton. Ele estima que só em dois ou três dias da primeira semana serão registradas temperaturas extremamente altas, na casa dos 40 graus. A tendência é que boa parte do torneio transcorra com os termômetros na casa dos 20 graus.

Um dos fatores capazes de tornar o torneio mais quente chama-se Andy Murray. O escocês finalmente desencantou. Depois de conquistar o ouro olímpico em Londres, ergueu seu primeiro troféu de Grand Slam na carreira, o do Aberto dos Estados Unidos. Com a confiança em alta, Murray desponta como um dos maiores desafiantes de Novak Djokovic, vencedor das duas últimas edições (tem três títulos no total) e reputado como o maior favorito a emplacar outra conquista em Melbourne.

Logicamente, não é possível desprezar Roger Federer. O número dois do ranking faturou na Austrália quatro dos 17 títulos de Grand Slam que possui. Mas o próprio suíço faz questão de dar o favoritismo a Djokovic.

"Ele provavelmente foi o melhor jogador em quadras duras nos últimos dois anos, e isso não mudou com a vitória de Murray nos Estados Unidos."

Na avaliação do suíço, o escocês ainda não atingiu o seu auge. "Andy Murray está jogando de forma grandiosa e só vai se fortalecer nos próximos anos."

De qualquer forma, Murray já se sente outro jogador, e essa confiança poderá ser decisiva. "Nos últimos anos, eu chegava perto, mas nunca conseguia passar pela última barreira", comentou ele, sobre as quatro derrotas que sofreu em finais de Grand Slam antes de se consagrar em Nova York. "Se era algo mental, se eram aspectos do jogo que eu precisava trabalhar ou causas físicas, quem pode determinar com exatidão? Mas agora que cheguei lá espero que, quando encarar essas situações de novo, eu vá lidar melhor com elas."

Se tudo correr conforme as expectativas, Federer deverá encarar Murray numa das semifinais. Do outro lado, sem Nadal, Djokovic talvez tenha como mais sério desafiante David Ferrer. O espanhol nunca chegou a uma final de Grand Slam e o mundo do tênis se pergunta se ele será capaz de superar esse obstáculo.

No caminho até a semifinal, Murray provavelmente deverá ter pela frente Juan Martin Del Potro, e essa perspectiva já sinaliza uma grande partida.

Mesmo com um caminho aparentemente aberto até a final, Djokovic também precisa ter cautela. Na Copa Hopman, no início do ano, ele perdeu para o temperamental e talentoso australiano Bernard Tomic, mas a motivação do sérvio no Melbourne Park certamente será outra. "É um grande desafio. Eu amo o Aberto da Austrália. A quadra me traz de volta as melhores recordações da minha carreira. Eu gosto de quadra dura, gosto das condições e vou para o troféu. Tenho grandes ambições, mas sei que é difícil porque os Grand Slams são altamente competitivos."

BRASIL EM QUADRA

Thomaz Bellucci estreará contra o esloveno Blaz Kavcic, número 93 do ranking mundial. No único duelo entre eles, ocorrido no ATP de Gstaad, na Suíça, no ano passado, Bellucci venceu facilmente.