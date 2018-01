Andy Murray vence pelas quartas do Masters de Toronto O tenista escocês Andy Murray garantiu vaga nesta sexta-feira às semifinais do Masters Series de Toronto, evento que distribui cerca de US$ 2,4 milhões em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP, ao eliminar o finlandês Jarkko Nieminen, cabeça-de-chave número 14, por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 6/7 (0/7) e 6/3. A partida entre os tenistas teve pouco mais de 2h20 de duração. O adversário de Murray será o francês Richard Gasquet, que passou com tranqüilidade pelo checo Tomas Berdych por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Berdych era a grande sensação da competição, já que ele havia eliminado o espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo e atual campeão do Masters canadense. Ainda nesta sexta-feira, mais duas partidas acontecerão pelas quartas-de-final: o suíço Roger Federer, número um do mundo, vai pegar o belga Xavier Malisse, enquanto o chileno Fernando Gonzalez enfrentará o argentino José Acasuso.