Andy Roddick bate Baghdatis e avança no Masters de Roma O tenista norte-americano Andy Roddick teve que correr muito, nesta quarta-feira, para vencer o cipriota Marcos Baghdatis por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/1 e 6/2 - e avançar às oitavas-de-final do Masters Series de Roma, o quarto torneio desta série na temporada. Quinto cabeça-de-chave do torneio italiano, Roddick terá pela frente o britânico Greg Rusedski, que também sofreu para bater o italiano Stefano Galvani por 2 a 0 - com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4. Quem não teve dificuldades para se classificar foi o argentino David Nalbandian. O cabeça-de-chave número 4 passou facilmente pelo francês Paul-Henri Mathieu por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/4. Seu rival nas oitavas será o espanhol Alberto Martín, que derrotou o alemão Nicolas Kiefer (13.º pré-classificado) por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 7/6 (7/3). Em outros jogos da rodada, o francês Fabrice Santoro ganhou do eslovaco Dominik Hrbaty por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3 - e o checo Tomas Berdych eliminou o belga Xavier Malisse também por 2 a 0 - parciais de 6/2 e 6/1.