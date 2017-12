Andy Roddick passa por francês no Masters Series de Madri O tenista norte-americano Andy Roddick confirmou seu favoritismo e derrotou, nesta terça-feira, por 2 sets a 0, o francês Sebastien Grosjean pela segunda rodada do Masters Series de Madri, competição que conta pontos para o ranking da ATP e distribui mais de US$ 2,4 milhões em prêmios. Roddick, que é o cabeça-de-chave número seis da competição, conseguiu quebrar o serviço de Grosjean e fechou o primeiro set em 6/4. Já no segundo, o norte-americano sofreu para derrotar o francês no tie-break, por 7/6 (7/3). O confronto entre os dois tenistas durou pouco mais de 1h25. Outro favorito que jogou pela segunda rodada foi o espanhol Tommy Robredo, cabeça-de-chave número sete, que precisou disputar duas vezes o tie-break para derrotar o argentino Juan Ignacio Chela, com parciais de 7/6 (7/2) e 7/6 (7/3), em mais de 2h10 de confronto. Ainda pela primeira rodada, o sueco Robin Soderling fez 2 a 0 no belga Olivier Rochus, com parciais de 6/3 e 6/4. Também por 2 a 0, o belga Kristof Vliegen passou pelo russo Dmitri Tursunov (6/3 e 6/1), enquanto o eslovaco Dominik Hrbaty avançou após o francês Gaël Monfils sofrer uma contusão no tornozelo.