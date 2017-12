Angela Merkel se recusa a receber ex-ciclista Jan Ullrich

A chanceler alemã, Angela Merkel, se negou a receber o ex-ciclista Jan Ullrich, atualmente sob suspeita de doping, depois que o vencedor da Volta da França de 1997 pediu uma audiência através de um amigo. Assim confirmou nesta terça-feira um porta-voz do Governo alemão, depois que a revista Sport Bild antecipou informações a respeito a serem publicadas em sua edição desta quarta. O porta-voz disse que a reunião tinha sido solicitada por meio de um e-mail destinado a um funcionário da Chancelaria, que respondeu explicando que um encontro de Merkel com Ullrich está fora de discussão. Segunda a publicação, Ullrich - único alemão a vencer a principal prova do ciclismo mundial - buscava uma "reabilitação de sua reputação através do reconhecimento adequado a suas conquistas e seus méritos".