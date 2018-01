Angolano busca tri nos 10km de Santos O angolano João Batista N?Tyamba, tenta o tricampeonato nos 10 Km Tribuna FM, a principal prova do gênero no País, domingo. Oficializada pela Confederação Brasileira de Atletismo, a corrida, considerada a mais rápida do Brasil, terá 6 mil atletas. Das 20 melhores marcas de corredores brasileiros em 2001, 14 foram feitas em Santos.