Angolano vence Meia-Maratona do Rio O angolano João Baptista N?Tyamba venceu neste domingo a 5ª edição da Meia-Maratona do Rio. Os brasileiros Romulo Wágner da Silva e Manoel de Jesus Teixeira foram o segundo e o terceiro colocados, respectivamente. Entre as mulheres, as três primeiras posições ficaram com atletas do Brasil. Selma dos Reis ganhou a prova, seguida por Maria Zeferina Baldaia e Marizete de Paulo Rezende.