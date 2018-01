Aniversário de Medina tem presença de jogadores e artistas

Na madrugada desta quarta-feira, o surfista brasileiro Gabriel Medina comemorou seu aniversário de 22 anos em uma boate na cidade de Maresias, litoral de São Paulo. A celebração reuniu vários artistas e astros do esporte. Neymar, que foi campeão do Mundial de Clubes no domingo, fez questão de marcar presença na festa do amigo.

"Gabriel é um irmão. Tenho ele como um irmãozinho porque é mais novo que eu. É muito abençoado, vencedor, além de ser ídolo, grande pessoa, isso que faz ele diferente. Vim aqui prestigiar meu amigo, porque ele merece", disse Neymar ao site Globoesporte.com.

"É um grande amigo, que também vive um momento fantástico no esporte. Torço muito por ele, que está quebrando cada vez mais no Barcelona", retribuiu Medina, que ficou em terceiro lugar no Mundial de Surfe deste ano. Ele ainda fez um balanço da temporada 2015 e já projetou 2016.

Parabéns Pika ! Que Deus te abençoe melhor do mundo! Uma foto publicada por #⃣DC11#⃣ 🇧🇷 (@douglascosta) em Dez 22, 2015 às 5:17 PST

"Estou feliz por reunir meus amigos aqui em Maresias e curtir essa noite porque é uma data especial. Esse ano foi muito bom pra mim. Depois da metade do ano consegui bons resultados. Acabei terminando em terceiro o Mundial. Estou feliz pelo Adriano (Mineirinho) que foi campeão e feliz pelo que o Brasil tem feito no surfe. Agora é comemorar, relaxar porque logo, logo tem mais trabalho", concluiu Medina, campeão mundial de surfe no ano de 2014.

Além de Neymar, a confraternização ainda reuniu outro jogador da seleção: o meia Douglas Costa. " Acompanho surfe só por causa do Gabriel. É um grande amigo. Eu cheguei no Brasil há 15 dias. A gente trocou mensagens, e fiz questão de vir aqui para prestigiar meu amigo", disse Douglas. Mineirinho, campeão mundial de surfe deste ano e amigo de Medina, não compareceu. Estava no litoral sul de São Paulo, mais precisamente no Guarujá, comemorando seu feito em carro aberto.