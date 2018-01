Annan debate papel do esporte no COI O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, e o secretário geral da ONU, Kofi Annan, se reuniram nesta terça-feira, em pouco mais de meia hora, na sede da entidade esportiva em Lausanne, na Suíça, para analisar as maneiras em que o esporte pode contribuir para a paz nas zonas de conflitos mundiais, principalmente no Oriente Médio. "O esporte ensina disciplina e ajuda na integração. Os mais jovens aprendem que há algo mais a fazer além de ser soldado", disse Annan, se referindo as zonas de conflitos no Oriente Médio. Já o presidente do COI explicou que o esporte pode ser utilizado na luta pelo desenvolvimento mundial. "Queremos que os atletas não estejam juntos apenas nas partidas, mas também nos países de conflitos", afirmou Rogge, que espera que atletas da Coréia do Norte e Coréia do Sul se unam e desfilem juntos nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008 . Ainda nesta terça, Kofi Annan visitará a Fifa, onde se reunirá com o presidente da entidade, Joseph Blatter, o presidente da UEFA, Lennart Johansson, e o presidente da Confederação de Futebol da Oceania, Reynal Temarii.