Ano acaba com novo passeio da Red Bull

A terceira dobradinha da Red Bull na temporada, ontem em Interlagos, com enorme facilidade, refletiu sua impressionante vantagem técnica sobre todos os adversários este ano, campeã de tudo. Desta vez, porém, o vencedor não foi Sebastian Vettel, como em 11 ocasiões em 2011, mas seu companheiro Mark Webber, para mostrar que a equipe é capaz de ser primeira com ambos.

Depois de bela luta com Fernando Alonso, da Ferrari, o inglês Jenson Button, da McLaren, terminou o 40.º GP do Brasil em terceiro, o que lhe garantiu o título de vice-campeão do mundo. Vettel já havia celebrado o título de pilotos em Suzuka e a equipe garantiu a taça entre os construtores no GP da Coreia do Sul. O que poderia em Interlagos reduzir um pouco a eficiência da Red Bull, a chuva, acabou não caindo. Por isso, a prova não teve grandes emoções.

É bem verdade que, para vencer, Webber contou com uma ajudazinha do câmbio de Vettel. O australiano ultrapassou o alemão na 29.ª volta de um total de 70, com o seu consentimento, para assumir a liderança. Vettel mantinha Webber três segundos atrás quando começou a perder desempenho. "Entrei em contato com o time a fim de que auxiliassem a administrar dificuldade com a transmissão, passei a trocar as marchas antes da hora", explicou Vettel. "Como usava uma marcha mais alta do que o normal, lembrei de Senna, em 1991." Também em Interlagos, Senna ficou só com a quinta marcha e, mesmo assim, venceu.

Webber definiu o resultado em São Paulo como "um tônico para 2012" - o australiano estava em branco desde o GP da Hungria de 2010. E na disputa pelas pole positions, o alemão lhe impôs 15 a 3. "Estive rápido todo o fim de semana", comentou Webber. "É uma vitória e a levo comigo, sim, tive muita má sorte este ano. Foi importante também para a equipe terminar o campeonato em alta", afirmou, como se a Red Bull experimentasse um instante sequer de baixa produção relevante na temporada.

O 40.º GP do Brasil lembrou último capítulo de novela. Todos saíram felizes. A Red Bull com incontestável dobradinha, resultado de sua imensa competência, e vitória de Webber, que não havia vencido. Mais: mesmo com um "problema mecânico" no câmbio, Vettel ainda manteve-se em segundo, no mesmo ritmo de Webber. Tudo tão perfeito que ficou no ar a suspeita de que os problemas de câmbio sinalizados por Vettel e a equipe podem, na realidade, não terem existido. A manobra seria para permitir a Webber a primeira vitória.

O Estado questionou a dupla. Vettel respondeu: "Eu afirmo que tive, sim, um problema de câmbio". Webber disse: "Eu não pilotava o carro de Sebastian. Quando eu o ultrapassei compreendi que sua corrida não havia acabado". Ele quis dizer que não esperava que a dificuldade com o câmbio de Vettel fosse séria, dando ao alemão a chance de ser segundo, como foi.

Fernando Alonso ficou em quarto, com o companheiro de Ferrari, Felipe Massa, em quinto.

O primeiro GP de 2012 será na Austrália, dia 18 de março.