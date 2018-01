Ano terá mundiais de vôlei e basquete Não haverá apenas a Copa do Mundo de Futebol, este ano. Mundiais Masculinos e Femininos de Vôlei e Basquete estão programados para o segundo semestre. O Brasil participa dos quatro, mas a Seleção Masculina de Vôlei - comandada desde o começo do ano passado pelo técnico Bernardo Rezende - é a que tem mais chance de conquistar medalha. O Mundial Masculino de Vôlei será disputado na Argentina, de 28 de setembro a 13 de outubro. Devido à crise econômica, o país esteve perto de perder a competição. No fim, algumas cidades-sede desistiram e outras se manifestaram para acolher os grupos. Até agora, o Mundial está confirmado na Argentina. O Grupo B (Brasil, Venezuela, Egito e Estados Unidos) passou de Buenos Aires para Córdoba, o que não agradou a algumas pessoas da comissão técnica brasileira. A Seleção de Bernardinho estréia em 29 de setembro, contra a Venezuela, que tem como destaque Gómez, na diagonal do levantador. Leia mais no Jornal da Tarde