Anônimos dão show de criatividade

Já é tradição da mais importante prova de rua de São Paulo: as personalidades fantasiadas dão um toque de bom humor e alegria à Corrida de São Silvestre. E a 83ª edição foi mais uma vez um show à parte destes corredores anônimos que mais procuram seus 15 minutos de fama do que propriamente lutar com o pessoal da elite para subir ao ponto mais alto do pódio. Ontem, viu-se de tudo na Avenida Paulista. Tinha desde os tradicionais cangaceiros, noivas, prisioneiros, até sócias do goleiro Rogério Ceni, do São Paulo, e de Osama Bin Laden, defensores do meio ambiente, papais e mamães Noel, entre outros. Um colorido só.