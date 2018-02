Antes das duplas, Guga relaxa na Costa do Sauípe Depois da eliminação logo na estréia do Brasil Open, ao perder para o gaúcho André Ghem, Gustavo Kuerten tirou o dia de folga nesta quarta-feira, na Costa do Sauípe, Bahia. Esteve na piscina do hotel, foi jogar um pouco de golfe. Relaxou e procurou deixar o tênis de lado. Assim, Guga espera estar recuperado para voltar à quadra nesta quinta-feira, quando disputa a segunda rodada do torneio de duplas do Brasil Open, ao lado de André Sá. ?Joguei muito menos do que esperava. Sei que posso fazer melhor?, admitiu Guga, após a eliminação na chave de simples. Apesar da frustração no Brasil Open, os planos de Guga são ousados. ?Não penso em disputar torneios pequenos, pois acredito que posso jogar de igual com os melhores?, afirmou o tenista. ?Quando acabar meu período de ranking protegido, vou precisar de wild cards (convites) ou até mesmo disputar qualifying.? Assim, depois da Costa do Sauípe, ele viaja para Acapulco, onde disputa outro torneio no saibro, e segue para os Masters Series de Indian Wells e Miami, ambos nos Estados Unidos.