Antes de comemorar, Dunga perde a calma e retruca ofensa de torcedor Dunga comemorou o 19º jogo seguido de invencibilidade na seleção e a 11ª vitória consecutiva. Seu trabalho deixa de ser contestado e passa a ser respeitado. A CBF já definiu que ele será o técnico na Copa do Mundo. Não há motivos para crise. Muito pelo contrário. Mesmo assim, não consegue segurar seu ímpeto nervoso e tem perdido a paciência com relativa frequência nas últimas semanas. Ontem, por exemplo, irritou-se ao receber algumas vaias depois que o Chile fez o segundo gol e empatou o jogo. Um torcedor chegou a hostilizá-lo. Após o terceiro gol do Brasil, marcado por Nilmar, de cabeça, Dunga virou-se para esse torcedor e retrucou os xingamentos.