Antes de Toronto, tenistas mantêm posições no ranking O tenista suíço Roger Federer continua com tranqüilidade na liderança do novo ranking da ATP, divulgado nesta segunda-feira, com 7.260 pontos. Em segundo está o espanhol Rafael Nadal, com 4.930. Os dois tenistas, que estavam descansando, voltam a jogar nesta semana, pelo Masters Series de Toronto, que distribui quase US$ 2,5 milhões em prêmios. Nadal, atual campeão, estréia contra o chileno Nicolas Massu, enquanto Federer vai enfrentar o francês Paul-Henri Mathieu. Depois do Masters de Toronto, os tenistas participarão do US Open, o último Grand Slam do ano, que começará no dia 28 de agosto e será disputado em Nova York. Dentre as dez primeiras posições do ranking da ATP a novidade ficou por conta do russo Nicolay Davydenko, que graças à conquista do Torneio de Sopot, na Polônia, no último domingo, conseguiu subir da sexta para a quinta posição, com 2.275 pontos, ultrapassando o norte-americano James Blake. Dos brasileiros, o melhor tenista do País continua sendo Marcos Daniel, que caiu três posições em comparação com o ranking anterior e foi para 93.º, com 439 pontos. Em segundo está Flávio Saretta, que subiu cinco postos e foi para a 102ª, com 405. Já Gustavo Kuerten, que está enfrentando constante problemas por causa de lesões, continua caindo - agora ele é o número 568 do mundo. Mauresmo continua na ponta No novo ranking feminino da WTA, que também foi divulgado nesta segunda, a francesa Amelie Mauresmo continua firme na ponta, com 3.692 pontos. Em segundo está a belga Kim Clijsters (3.377), que no domingo perdeu a final do Torneio de San Diego (Estados Unidos) para a russa Maria Sharapova, que é a quarta na lista. A terceira posição também continua com a belga Justine Henin-Hardenne, que está apenas 284 pontos atrás de Clijsters.